Киев внес в "черный список" еще четырех российских деятелей культуры

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".

"Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованному на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук", — говорится в сообщении.

При этом сайт министерства культуры Украины в данный момент не доступен.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На минувшей неделе министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>