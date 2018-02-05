Киев внес в "черный список" еще четырех российских деятелей культуры

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук", — говорится в сообщении.
При этом сайт министерства культуры Украины в данный момент не доступен.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На минувшей неделе министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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