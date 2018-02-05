МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы Афганистана не подтвердили информацию об обнаружении у здания российского посольства в Кабуле заминированного автомобиля, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что неподалеку от здания российской дипмиссии в Кабуле был обнаружен заминированный автомобиль Mazda. В то же время поступали данные о том, что неподалеку от посольства все же была совершена атака с применением автомобиля.

"В связи с появлением в ряде местных, а также иранских и российских СМИ публикаций о предупреждении афганскими властями теракта в отношении посольства России в Кабуле отмечаем, что официальные представители правоохранительных органов и спецслужб не подтвердили информацию об обнаружении вблизи российского посольства заминированного автомобиля марки Mazda", — говорится в комментарии российской дипмиссии.

В нем также отмечается, что вместе с тем в адрес российских загранучреждений в Афганистане постоянно поступают угрозы террористического характера.