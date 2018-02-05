В Киргизии мужчине с умственной отсталостью выдали водительские права

БИШКЕК, 5 фев – РИА Новости. Жителю Ошской области Киргизии с диагнозом "тяжелая умственная отсталость" выдали водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

Как выяснилось, права мужчина получил еще в 2014 году, несмотря на то, что с октября 2002 года состоит на учете в Ошской областной клинической психиатрической больнице и в Центре семейной медицины Ноокатского района.

В январе 2014 года областной регистрационно-экзаменационный отдел выдал ему водительское удостоверение категории "ВВ1-СС1".

Прокуратура Ошской области возбудила дело по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса Киргизии. Расследование поручено следственному отделу Управления ГСБЭП по региону.

В октябре прошлого года сообщалось, что Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии (Финпол) выявила аналогичный факт: мужчина с психическим расстройством предъявил свидетельство об окончании автошколы и фиктивную медицинскую справку, чтобы получить водительское удостоверение.

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