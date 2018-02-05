СМИ сообщили об эвакуации федеральной прокуратуры в Брюсселе

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Эвакуация проводится в Брюсселе в здании федеральной прокуратуры, расположенной рядом с судом, где в понедельник начался процесс над главным обвиняемым по делу о терактах в Париже Салахом Абдесламом, сообщает издание Le Soir.
Другие подробности пока не сообщаются.
В понедельник в Брюсселе при усиленных мерах безопасности начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.