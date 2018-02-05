У жителя Харьковской области изъяли арсенал оружия и боеприпасов

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Правоохранители изъяли у 42-летнего жителя Харьковской области арсенал оружия и боеприпасов, сообщила в понедельник пресс-служба главного областного управления Нацполиции Украины.

По данным ведомства, жительница поселка Золочев сообщила в полицию, что мужчина произвел на улице несколько выстрелов из ружья после ссоры. Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили и изъяли у жителя поселка незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье, охотничий карабин, травматическое оружие, более 100 патронов различного калибра и вещество, похожее на порох.

Правоохранители завели уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "хулиганство", санкция по которым предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства приобретения, цель хранения оружия и боеприпасов, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.