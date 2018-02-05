Власти Кении восстановили вещание двух из трех частных телеканалов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Правительственный регулятор в Кении восстановил вещание двух из трех частных телеканалов, запрет в отношении которых власти ввели ранее в связи с трансляцией символической "церемонии инаугурации" оппозиционного лидера, сообщил телеканал NTV.

"Правительство включило NTV и KTN News после семи дней, Citizen TV остается выключенным", — сообщается в Twitter телеканала.

Government switches NTV and KTN News back on after seven days Citizen TV remains shut pic.twitter.com/Eoidx2TpuO — NTV Kenya (@ntvkenya) 5 февраля 2018 г.

Ранее в понедельник в кенийской столице Найроби прошли демонстрации с требованием к правительству исполнить решение Верховного суда и восстановить работу телеканалов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Власти ввели соответствующий запрет в отношении телеканалов на прошлой неделе, когда телеканалы приступили к трансляции собраний оппозиции и символической "церемонии инаугурации" не признавшего поражения на выборах президента Раилы Одинга, экс-премьера Кении. Решение правительства осудили и назвали "неконституционным" многие журналисты и правозащитники, петиция за восстановление вещания была передана в суд. Позднее Верховный суд Кении временно отменил действие запрета на вещание и назначил слушание по данному делу на 14 февраля.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.

Верховный суд Кении 1 сентября по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование 26 октября. Как сообщила избирательная комиссия, на повторных выборах главы государства с 98% голосов вновь победил Кениата. Лидер оппозиции Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". Ранее верховный суд Кении подтвердил победу Кениаты на повторных выборах президента.