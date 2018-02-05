Полиция подтвердила смерть израильтянина после нападения палестинца

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (50)

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Израильтянин скончался от ножевых ранений, полученных в понедельник при нападении палестинца на Западном берегу реки Иордан, подтвердила полиция.

Нападавшему удалось уйти от погони и скрыться с места преступления.

"Израильтянин был убит в результате нападения с применением холодного оружия в Ариэле. Он умер от ран. Полиция и армия ведут поиски террориста, который совершил нападение", — написал в микроблоге Twitter официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Нападение произошло на автобусной остановке у въезда в крупное еврейское поселение Ариэль. Находившийся поблизости израильский офицер погнался за нападавшим на машине и даже смог его задеть, однако палестинцу удалось скрыться.

Нападение продолжило череду из сотен арабских атак, которые начались осенью 2015 года и получили новый импульс в декабре прошлого года, когда США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля.