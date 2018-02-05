Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. Архивное фото

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова (слева) и уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская. Архивное фото

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Валерия Лутковская заявила в понедельник, что рассчитывает на подписание обновленного меморандума о сотрудничестве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Меморандум о сотрудничестве омбудсменов России и Украины был подписан в 2013 году, срок его действия подходит к концу.

"Я могу сказать, что сейчас мы очень рассчитываем, что будет подписан обновленный меморандум о сотрудничестве между двумя омбудсменами, который для меня является очень важным с точки зрения того, чтобы эффективно защищать интересы украинцев на территории РФ, которые попали в места лишения свободы", — заявила Лутковская на брифинге.

Она выразила надежду, что в новый документ будут внесены статьи о совместных мониторинговых визитах. Лутковская надеется, что меморандум повысит эффективность работы украинской стороны в вопросе защиты прав своих граждан, которые оказались в местах лишения свободы в России. По данным МИД Украины, таких лиц на сегодня насчитывается около 5 тысяч человек.