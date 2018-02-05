МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин ответил на слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, назвавшего его "сукиным сыном".

Шокин заявил, что американский политик позволил себе оскорбить его мать, и подчеркнул, что для Байдена "нет ничего святого".

"Если он до этого опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь", — отметил Шокин в интервью "Украинским новостям", подчеркнув, что слова Байдена станут дополнительным аргументом в судах о незаконности его увольнения с поста генпрокурора.

Ранее Байден заявил, что в 2016 году добился увольнения Шокина и назвал политика "сукиным сыном".

Верховная рада 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора. Через несколько дней после этого соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.