Дипломаты России и Туниса обсудили развитие отношений двух стран

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник провел встречу с послом Туниса в Москве Мохаммедом Али Шихи, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений", — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что при этом подтвержден настрой Москвы и Туниса на поддержание активного политического диалога и поступательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях.

Ранее посол Туниса в Москве заявил, что российские бизнесмены и компании могли бы вести плодотворную работу в Тунисе, и посольство страны в Москве готово этому посодействовать. По его словам, пока экономические отношения двух стран находятся не на таком же хорошем уровне, как политические.