СМИ: израильтянин скончался после нападения на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Израильтянин скончался от ножевых ранений, полученных в понедельник при нападении палестинца на Западном берегу реки Иордан, передает радиостанция "Кан".

Нападавшему удалось уйти от погони и скрыться с места преступления.

"Вызванные на место медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в клинику "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где он скончался от полученных ранений", — сообщило радио.

Нападение произошло на автобусной остановке у въезда в крупное еврейское поселение Ариэль.

Оно продолжило череду из сотен арабских атак, которые начались осенью 2015 года и получили новый импульс в декабре прошлого года, когда США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля.