ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Палестинец тяжело ранил ножом израильтянина на Западном берегу реки Иордан и скрылся с места преступления, сообщили военные и медики.

Нападение произошло на автобусной остановке у крупного еврейского поселения Ариэль.

"Палестинец прибыл на автобусную остановку у въезда в Ариэль и ударил ножом гражданское лицо", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным военных, израильский офицер погнался на машине за нападавшим и даже смог его задеть, однако палестинцу удалось скрыться.

Состояние пострадавшего израильтянина медики оценивают как критическое.

Нападение продолжило череду из сотен арабских атак, которые начались осенью 2015 года и получили новый импульс в декабре прошлого года, когда США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля.