Радикалы в Киеве требуют от Польши не принимать "антибандеровский закон"

КИЕВ. 5 фев — РИА Новости. Украинские радикалы в понедельник митингуют у здания посольства Польши в Киеве, они требуют от президента Польши Анджея Дуды не подписывать закон о запрете "бандеровской идеологии", передает корреспондент РИА Новости.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

В митинге участвуют представители националистической партии "Свобода", Национального корпуса (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор".

Митингующие считают, что польский закон может привести к преследованию украинцев по национальному признаку, поставить под угрозу граждан Украины, которые работают в Польше или пересекают украинско-польскую границу. Здание посольства оцеплено военнослужащими Нацгвардии Украины. В квартале дежурит несколько десятков полицейских.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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