Иран не получал уведомлений от "евротройки" по рабочей группе с США по СВПД

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Иран не получал официальной информации о создании рабочей группы США и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) по ядерной сделке с Тегераном, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее США и "европейская тройка" создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

"Мы не получали информации об этой рабочей группы. Со стороны Европейского союза нам не были переданы сообщения в этой связи", — приводит иранское телевидение слова Касеми. По его словам, США таким образом как обычно пытаются выразить свои фантазии устами других.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.