В Риме произошли столкновения во время манифестации против визита Эрдогана

РИМ, 5 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Небольшие столкновения произошли днем в понедельник между силами правопорядка и участниками манифестации против визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Италию.

В согласованной акции протеста неподалеку от Замка Святого Ангела приняли участие около 150 человек. Они выступили против политики Эрдогана и, в частности, против военной операции Анкары в районе сирийского города Африн, населенного преимущественно курдами. Помимо живущих в Италии курдов на манифестацию пришла политически активная итальянская молодежь.

Как сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянской столицы, в то время как представители курдской общины провели свою часть акции мирно, молодые итальянские радикалы не упустили возможности вступить в столкновения с правоохранителями.

Задержаны два человека. Полиция завершила акцию протеста вскоре после актов агрессии со стороны ее участников, сообщила римская полиция.

На время визита президента Турции в центре города установлена так называемая "зеленая зона", где запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Для передвижения кортежа Эрдогана по городу предусмотрены несколько маршрутов, каждый из которых будет выбираться в последний момент. Всего в обеспечении безопасности участвуют 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

После двухчасового визита в Ватикан и встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Эрдоган отправился на обед к президенту Италии Серджо Маттарелле, после чего встретится с премьером страны Паоло Джентилони.