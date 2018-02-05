В Таиланде освободили под залог россиянок, задержанных за хранение кораллов

БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Две россиянки, задержанные в пятницу в Таиланде за хранение кораллов, временно освобождены под залог, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее дипломат сообщал, что посольство проверяет информацию об освобождении девушек, полученную по телефону от матери одной из них

"Мы получили подтверждение: обе наши гражданки действительно временно освобождены под денежный залог, так что они сейчас на свободе", — сообщил агентству дипломат.

"Трудно сказать, сколько продлится следствие, однако теперь ясно, что россиянки будут дожидаться суда на свободе", — добавил он. Таиландским законодательством предусмотрены сроки следствия до 78 дней.

Хранение кораллов, в котором обвиняют девушек, является нарушением указа об охране морских и береговых ресурсов Таиланда и карается штрафом до 20 тысяч таиландских бат (около 700 долларов) и/или тюремным заключением сроком на один год.