Обвиняемый по делу о терактах в Париже отказался отвечать на вопросы

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам отказался встать и отвечать на вопросы судьи на слушаниях по делу о стрельбе в полицейских в Брюсселе, обвинив суд в нарушении презумпции невиновности.

В понедельник в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.

На просьбу судьи встать он заявил, что "не спал" и "устал".

"Нет, я не хочу отвечать. Ни на один вопрос. Я повторю – я не хочу отвечать ни на один вопрос", — сказал Абдеслам.

Отвечая на вопрос, почему он решил присутствовать на слушаниях, Абдеслам сказал: "Меня попросили прийти, я пришел".

"Идет процесс, я участник этого процесса, меня обвиняют, и поэтому я здесь. Я храню молчание, потому что это единственное право, которое у меня осталось. Мое молчание не делает из меня преступника, виновного, это моя защита – я защищаюсь, храня молчание", — заявил обвиняемый.

По его словам, "в этом деле есть осязаемые, научные доказательства".

"Я хочу, чтобы основывались на осязаемых, научных доказательствах, а не действовали в угоду общественному интересу. А если так, то почему не предоставить вашу роль СМИ?", — сказал Абдеслам, сидя на скамье подсудимых.

На заявление судьи о том, что суд не намерен удовлетворять интересы СМИ, он сказал: "Я констатирую, что мусульман судят, с ними обращаются наихудшим образом. Нет презумпции невиновности, ничего".

В отличие от его сообщника Айари, около полутора часов тихо и спокойно отвечавшего на вопросы судьи то по-французски, то по-арабски через переводчика, Абдеслам сделал свое заявление решительным и взволнованным голосом. В конце выступления он произнес шахаду — свидетельство о признании пророка Мухаммеда – и заявил, что никого не боится.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.