В Испании из-за снегопада перекрыли более полусотни дорог

МАДРИД, 5 фев – РИА Новости. Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий.

В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты, говорится в сообщении Генерального управления дорожного движения (DGT).

Публикация от Centro Esquí Nórdico Navafria (@navafriaesquinordico) Фев 4, 2018 at 12:29 PST

Водителям рекомендовано не выезжать без цепей (это обязательное правило для 132 дорог) или отказаться от поездок. Министр развития Испании Иньиго де ла Серна призвал следить за информацией и "следовать всем указаниям" DGT.

Среди перекрытых трасс — AP-6, которая связывает Мадрид с автономным сообществом Кастилия-и-Леон. Из-за снегопадов 8 января здесь оказались блокированы около трех тысяч машин, водители вынуждены были провести на трассе ночь. Тогда генеральное управление дорожного движения подверглось резкой критике за неспособность предотвратить ЧП – трасса оказалась открыта для проезда, несмотря на затор. К ликвидации последствий снегопада тогда были подключены военные.