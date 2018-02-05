В Багдаде прошла встреча представителей центра для координации борьбы с ИГ*

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Встреча представителей информационного центра для координации борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* из России, Сирии, Ирана и Ирака прошла в воскресенье в Багдаде, сообщает иранское агентство Tasnim.

Высокопоставленные представители Ирана, РФ, Сирии, и Ирака обсудили несколько вопросов, касающихся безопасности, и отметили необходимость укрепить сотрудничество по борьбе с ИГ* и другими террористическими группировками. Как заявил представитель военной разведки Ирака Саад Мезхер аль-Аляк, председательствующий в центре, участники встречи также обсудили работу четырех стран в сферах безопасности, борьбы с терроризмом и разведки.

Координационный центр в Багдаде был создан совместными усилиями военных ведомств РФ, Сирии, Ирана и Ирака. Его основные функции — сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.