КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Оппозиционный блок" намерены на следующей неделе обратиться в Конституционный суд Украины для отмены закона, предполагающего проведение медицинской реформы в стране, заявил во время согласительного совета парламентских фракций в понедельник лидер фракции Юрий Бойко.

Закон, который дает старт поэтапному проведению медицинской реформы на Украине, вступил в силу 30 января. Реформа предполагает выплаты больницам и врачам за оказанные пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Также предлагается создать Национальную службу здоровья Украины. После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные.

"Наша фракция на следующей неделе подает обращение в Конституционный суд об отмене этой псевдореформы, потому что мы видели уже первые ее последствия – закрытие больниц в сельских районах нашей страны", — сказал Бойко. Кроме того, по его словам, фракция "Оппозиционный блок" зарегистрировала в раде проект постановления об отстранении от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун. "Она просто уже не имеет права по закону занимать эту должность, исполнять обязанности столько времени", — сказал Бойко.

Он также отметил, что ранее "Украина не знала об эпидемиях", а сейчас они стали "угрозой национальной безопасности". Директор Центра общественного здоровья минздрава Украины Владимир Курпита в конце января сообщил, что почти 3 тысячи украинцев заболели корью с начала года. Также он сообщил, что риск возникновения вспышки дифтерии в стране достаточно высок.

При формировании правительства Владимира Гройсмана в апреле 2016 года единственным министерством, которое не получило своего руководителя, стало министерство здравоохранения. Глава минздрава не назначен до сих пор, его обязанности с августа 2016 года исполняет Ульяна Супрун. Согласно закону, главу минздрава назначает парламент по предложению премьера. Ранее суд отказал депутатам Верховной рады в удовлетворении иска к премьеру о признании его виновным в бездеятельности по назначению министра здравоохранения. Cуд отметил, что законы Украины не устанавливают сроков внесения премьером на рассмотрение парламента представления о назначении министров, в том числе министра здравоохранения.