Осквернившие три мемориала ВОВ в Молдавии пообещали продолжить вандализм

КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Председатель молдавского Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал Sputnik Молдова о том, как продвигается поиск виновных в осквернении мемориалов советским воинам.

С начала 2018 года в Молдавии произошло четыре громких случая вандализма — поджог государственного флага в центре Кишинева и осквернение трех мемориалов Великой Отечественной войны.

Национальный координационный комитет "Победа" направил в следственные органы не одно письмо с требованием найти виновных.

"Мне пришло несколько писем из Генеральной прокуратуры, и до сих пор нет ответа по существу. Зато объявились сами правонарушители, которые, видно по неопытности, еще скрывают свои лица и имена", — рассказал Петрович.

По его словам, на одном из сайтов появилось интервью с не назвавшим себя человеком, заявившем, что он – участник осквернения мемориалов. Анонимный собеседник заявил журналистам, что преступления были совершены группой лиц и приурочены к 100-летию вхождения Бессарабии в состав Румынии. Этот человек добавил, что, несмотря на приведение памятников в порядок местными властями, у него с сообщниками есть резервный план, и на этом они не остановятся.

Говоря о поджоге государственного флага в Кишиневе, Петрович выразил надежду на то, что "видеокамеры наблюдения, во множестве установленные на центральной площади, зафиксировали злоумышленников, а правоохранительные органы всё-таки смогут их отыскать и привлечь к ответственности".

"Я практически уверен, что поджог флага под Аркой Победы — это тоже дело рук осквернителей мемориалов. Кстати, у танка Т-34 на мемориальном комплексе "Виктория" близ Леушен вандалы не только облили боевую машину краской, но и справили физиологические потребности прямо на гранитную плиту, где написаны слова благодарности советским воинам, на двух языках. Какие еще нужны доказательства тому, что совершили эти преступления никакие не идейные борцы, а нанятые по заказу хулиганы?", — спросил Петрович.

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