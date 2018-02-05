Назло давлению: Таллин заказал сотни телепередач на русском

ТАЛЛИН, 5 фев — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны политических оппонентов и массовую информационную атаку на администрацию Таллина, столичные власти вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке о жизни города и работе мэрии на Первом Балтийском канале (ПБК), сообщает Sputnik Эстония.

Таллинская городская канцелярия заключила договор на производство и трансляцию телепередач "Доброе утро, Таллин", "Наша столица" и "Русский вопрос" с представляющим в Эстонии ПБК предприятием BMA Estonia. Подчеркивается, что именно эта фирма выиграла объявленный в конце 2017 года конкурс госпоставок.

В соответствии с договором, будут произведены и показаны на ПБК 220 передач "Доброе утро, Таллин!" по будням в период с января 2018-го по январь 2019 года (за исключением июля). Передача "Наша столица", посвященная городским темам, продолжительностью не менее 30 минут выйдет в эфир как минимум 40 раз с января по декабрь 2018 года. Также в период с февраля по декабрь 2018-го в эфир выйдет 20 передач "Русский вопрос".

Общая стоимость всех заказанных передач составит 493 480 евро, а вместе с налогом — 592 176 евро.

В декабре 2017 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила "не тратить деньги общественности (мэрии Таллина. — Sputnik) на частный русскоязычный телеканал ПБК" (услугами которого власти вынуждены пользоваться для информирования населения), а направить их, например, на развитие государственного телеканала на русском языке ETV+, имеющего низкие рейтинги и обходящегося госбюджету в миллионы евро. Кроме того, она предложила объединить с ETV+ и столичный телеканал Tallinna TV. В эстонских СМИ и политической оппозиции предложение Кальюлайд активно приветствовали, называя ПБК "рупором Кремля".

По мнению мэра Таллина Таави Ааса, отказ от покупки эфирного времени на ПБК означал бы, что информация от столичных властей не будет доходить до русскоязычного населения Эстонии. Он также признал, что, хотя часть содержания эфира ПБК заимствуется у российского Первого канала, необходимо учитывать тот факт, что он является самым популярным русским телеканалом в странах Балтии.

После заявлений Кальюлайд и оппонентов мэрии Таллина ПБК впервые в истории телеканала не показал новогоднюю речь президента Эстонии, заменив ее на поздравления премьер-министра, лидера правящей Центристской партии и бывшего мэра столицы Юри Ратаса, озвученные — также впервые — на русском языке.

Первый Балтийский канал (ПБК) создан на основе российского Первого канала для вещания в Прибалтике и входит в медиахолдинг Baltic Media Alliance. В Эстонии ПБК ведет трансляции с 2003 года.

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