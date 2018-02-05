Назло давлению: Таллин заказал сотни телепередач на русском

ТАЛЛИН, 5 фев — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны политических оппонентов и массовую информационную атаку на администрацию Таллина, столичные власти вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке о жизни города и работе мэрии на Первом Балтийском канале (ПБК), сообщает Sputnik Эстония.
В соответствии с договором, будут произведены и показаны на ПБК 220 передач "Доброе утро, Таллин!" по будням в период с января 2018-го по январь 2019 года (за исключением июля). Передача "Наша столица", посвященная городским темам, продолжительностью не менее 30 минут выйдет в эфир как минимум 40 раз с января по декабрь 2018 года. Также в период с февраля по декабрь 2018-го в эфир выйдет 20 передач "Русский вопрос".
Общая стоимость всех заказанных передач составит 493 480 евро, а вместе с налогом — 592 176 евро.
В декабре 2017 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила "не тратить деньги общественности (мэрии Таллина. — Sputnik) на частный русскоязычный телеканал ПБК" (услугами которого власти вынуждены пользоваться для информирования населения), а направить их, например, на развитие государственного телеканала на русском языке ETV+, имеющего низкие рейтинги и обходящегося госбюджету в миллионы евро. Кроме того, она предложила объединить с ETV+ и столичный телеканал Tallinna TV. В эстонских СМИ и политической оппозиции предложение Кальюлайд активно приветствовали, называя ПБК "рупором Кремля".
После заявлений Кальюлайд и оппонентов мэрии Таллина ПБК впервые в истории телеканала не показал новогоднюю речь президента Эстонии, заменив ее на поздравления премьер-министра, лидера правящей Центристской партии и бывшего мэра столицы Юри Ратаса, озвученные — также впервые — на русском языке.
Первый Балтийский канал (ПБК) создан на основе российского Первого канала для вещания в Прибалтике и входит в медиахолдинг Baltic Media Alliance. В Эстонии ПБК ведет трансляции с 2003 года.
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