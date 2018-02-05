ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 5 фев — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтикой для сопровождения российских самолетов, заявляет в понедельник Минобороны Литвы.

"С 29 января по 5 февраля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как утверждают в Минобороны Литвы, 1 февраля истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили российский самолет Су-27, который совершал полет из материковой части РФ в Калининградскую область. В этот же день истребители ВВС НАТО сопроводили Ан-26, который летел из Калининградской области. "Ан-26 совершал полет согласно предоставленному заранее плану полета, автоответчики были включены, радиосвязь с региональным центром управления полетами поддерживалась", — добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.