В Японии погиб пилот рухнувшего вертолета сил самообороны, пишут СМИ

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. Один из пилотов вертолета воздушных сил самообороны Японии, потерпевшего крушение недалеко от здания начальной школы в префектуре Сага, погиб, у второго зафиксирована остановка сердца, сообщает телеканала NHK.

По информации телеканала, который ссылается на представителей местных властей, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (10.00 мск) в городе Кандзаки. После падения вертолет загорелся. Огнем также охвачено жилое здание недалеко от школы. К месту крушения были направлены противопожарные службы и медики.

На борту вертолета, по последним данным, находились два человека. Подтверждена гибель одного из пилотов, у второго зафиксирована остановка сердца.

Также стало известно, что в результате инцидента незначительную травму получил ребенок, проживавший в загоревшемся доме.