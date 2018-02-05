В Японии погиб пилот рухнувшего вертолета сил самообороны, пишут СМИ

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. Один из пилотов вертолета воздушных сил самообороны Японии, потерпевшего крушение недалеко от здания начальной школы в префектуре Сага, погиб, у второго зафиксирована остановка сердца, сообщает телеканала NHK.
На борту вертолета, по последним данным, находились два человека. Подтверждена гибель одного из пилотов, у второго зафиксирована остановка сердца.
Также стало известно, что в результате инцидента незначительную травму получил ребенок, проживавший в загоревшемся доме.