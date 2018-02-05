В Кремле переадресовали вопрос о продлении с США договора по СНВ в МИД

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал в МИД РФ вопрос о возможном продлении договора по СНВ с США.

"Определенные контакты осуществляются по дипломатическим каналам. Поэтому я порекомендовал бы все-таки эту тему поднимать на уровне министерства иностранных дел", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров по новому договору СНВ с США.

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.