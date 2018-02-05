Эксперт оценил переизбрание президента Кипра

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переизбрание действующего президента Кипра Никоса Анастасиадиса несет благоприятные перспективы для урегулирования кипрского вопроса, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Министерство внутренних дел Кипра в воскресенье сообщило, что после подсчета 100% голосов действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Анастасиадис победил на выборах президента страны. В должность новый президент вступит 28 февраля.

По мнению эксперта, победа на выборах даст Анастасиадису возможность проводить взвешенную и продуманную политику в сфере кипрского урегулирования.

"В данном случае речь идет о двух факторах, как мне представляется. Первое – это открылся новый политический период: вполне естественно — это новые возможности для любого лидера, тем более такого ответственного как президент Кипра проводить взвешенную и продуманную политику в сфере урегулирования", — заявил Данилов РИА Новости.

"Во-вторых, вновь избранный президент до сих пор достаточно серьезно относился к проблеме поиска путей поэтапного урегулирования кипрской проблемы. В этом смысле те успехи, которые были достигнуты в последние два — два с половиной года в отношениях между двумя частями Кипра, представляют тот капитал, который необходимо будет использовать в рамках внутрикипрской политики в ближайшей перспективе, поэтому мне кажется, что на самом деле перспективы достаточно благоприятны", — добавил эксперт.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.