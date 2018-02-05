Эксперт оценил переизбрание президента Кипра

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переизбрание действующего президента Кипра Никоса Анастасиадиса несет благоприятные перспективы для урегулирования кипрского вопроса, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
По мнению эксперта, победа на выборах даст Анастасиадису возможность проводить взвешенную и продуманную политику в сфере кипрского урегулирования.
"В данном случае речь идет о двух факторах, как мне представляется. Первое – это открылся новый политический период: вполне естественно — это новые возможности для любого лидера, тем более такого ответственного как президент Кипра проводить взвешенную и продуманную политику в сфере урегулирования", — заявил Данилов РИА Новости.
"Во-вторых, вновь избранный президент до сих пор достаточно серьезно относился к проблеме поиска путей поэтапного урегулирования кипрской проблемы. В этом смысле те успехи, которые были достигнуты в последние два — два с половиной года в отношениях между двумя частями Кипра, представляют тот капитал, который необходимо будет использовать в рамках внутрикипрской политики в ближайшей перспективе, поэтому мне кажется, что на самом деле перспективы достаточно благоприятны", — добавил эксперт.