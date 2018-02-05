Пекин призвал выполнять все резолюции по КНДР

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай в очередной раз призывает строго и в полной мере соблюдать все резолюции СБ ООН по КНДР на фоне появившихся в СМИ сообщениях о нарушении рядом стран соответствующих санкций, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я бы хотел подчеркнуть, что соответствующие резолюции СБ ООН должны строго и в полной мере выполняться, как постоянный член СБ ООН, Китай всегда занимает ведущую позицию в сфере соблюдения соответствующих резолюций и наших международных обязанностей", — заявил дипломат.
Он отметил, что не намерен комментировать подобные заявления, опубликованные СМИ, а не соответствующими органами.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва соблюдает все международные правила.