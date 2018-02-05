Пекин призвал выполнять все резолюции по КНДР

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай в очередной раз призывает строго и в полной мере соблюдать все резолюции СБ ООН по КНДР на фоне появившихся в СМИ сообщениях о нарушении рядом стран соответствующих санкций, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на отчет экспертов ООН сообщила, что власти Северной Кореи смогли получить около 200 миллионов долларов благодаря экспорту угля, топлива и другой продукции в нарушение санкций СБ ООН. В документе утверждается, что многие поставки северокорейских грузов проходят через китайские, российские и малайзийские порты. Кроме того, эксперты заявили, что Северная Корея якобы десятки раз поставляла оружие в Сирию и помогала Дамаску в разработке химического оружия. Исследователи сообщили, что также располагают доказательствами покупки Мьянмой северокорейских баллистических ракет и конвенционального оружия.

"Я бы хотел подчеркнуть, что соответствующие резолюции СБ ООН должны строго и в полной мере выполняться, как постоянный член СБ ООН, Китай всегда занимает ведущую позицию в сфере соблюдения соответствующих резолюций и наших международных обязанностей", — заявил дипломат.

Он отметил, что не намерен комментировать подобные заявления, опубликованные СМИ, а не соответствующими органами.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва соблюдает все международные правила.