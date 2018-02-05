Путин поздравил президента Кипра Анастасиадиса с переизбранием

Действующий президент Кипра, кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис выступает перед журналистами на избирательном участке в Никосии. 4 февраля 2018

Действующий президент Кипра, кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис выступает перед журналистами на избирательном участке в Никосии. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Кипра Никоса Анастасиадиса с переизбранием и выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. © AP Photo / Petros Karadjias Анастасиадис победил на выборах президента Кипра

Министерство внутренних дел Кипра в воскресенье сообщило, что после подсчета 100% голосов действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Анастасиадис победил на выборах президента страны. В должность новый президент вступит 28 февраля.

"Глава Российского государства высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений и выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности в Европе и Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.