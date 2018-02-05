В Николаевской области Украины произошел пожар на складе маслозавода

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Склад маслозавода горит в Николаевской области, площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров, огонь уже удалось локализовать, сообщила госслужба Украины по ЧС.

Сообщается, что огонь вспыхнул в ночь на понедельник на складе маслозавода, который расположен в поселке Березанка. Горит крыша здания.

"Из-за того, что спасателей несвоевременно известили о пожаре, а также из-за, того что здание старой постройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания и площадь пожара на момент прибытия подразделений уже составляла около 2,5 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас пожар локализован, однако тушение осложняется наличием горючих материалов.