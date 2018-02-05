В Ливане боевики напали на военных

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости. Боевики оказали вооруженное сопротивление во время рейда ливанской армии в районе Таббана — Триполи на севере страны, один военнослужащий погиб и несколько получили ранения, сообщает пресс-служба армии Ливана.

"Четвертого февраля около 23.00 в Таббана — Триполи во время рейда армии ряд разыскиваемых лиц открыли огонь и задействовали гранаты, что привело к гибели одного военнослужащего и ранению нескольких", — говорится в заявлении.

Операция по задержанию боевиков продолжается.