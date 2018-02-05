На Украине более 100 населенных пунктов остаются без электроснабжения

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Более 100 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник госслужба по ЧС.

"Остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях, а именно Львовская – 95 населенных пунктов, Закарпатская – 15, Ровенская – два", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

В воскресенье на Украине из-за непогоды без электроснабжения оставались почти 400 населенных пунктов в семи областях.