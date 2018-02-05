В ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (39)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

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Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.