В ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.