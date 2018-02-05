БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Посольство России в Таиланде выясняет судьбу двух россиянок, задержанных на острове Пхукет за хранение кораллов, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов.

В пятницу таиландские СМИ сообщили о задержании за хранение кораллов одной гражданки РФ. Хранение кораллов является нарушением указа об охране морских и береговых ресурсов Таиланда и карается штрафом до 20 тысяч таиландских бат (около 700 долларов) и/или тюремным заключением сроком на один год.

"Мы получили еще в пятницу информацию от местных властей о задержании не одной, а двух россиянок. Формулировка обвинения в их отношении звучит, как "совместное правонарушение в виде хранения кораллов без официального разрешения", — сообщил консул.

"В настоящее время мы выясняем, что с ними произошло после задержания. У нас нет с ними телефонной связи, так как, по-видимому, у них нет на руках мобильных телефонов. Мать одной из задержанных связалась в субботу с дежурным посольства и сообщила, что обе девушки временно освобождены под денежный залог, однако подтверждения этой информации у нас пока нет. Почетное консульство РФ на Пхукете сейчас проверяет эту информацию", — добавил дипломат.

Он пояснил, что временное освобождение под залог означает, что россиянки будут ждать суда на свободе.

"Ожидание может продлиться долго: таиландским законодательством предусмотрен срок проведения следствия, составляющий до 78 дней", — сказал консул.

"Мы надеемся в ближайшее время получить более подробную информацию", — сказал Соснов.