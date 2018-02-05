СМИ сообщили об угрозе артобстрела в индийском штате Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев — РИА Новости. Занятия в 84 школах индийского штата Джамму и Кашмир отменены в понедельник в связи с повышенной угрозой артиллерийских обстрелов со стороны Пакистана, передает телеканал NDTV со ссылкой на представителя местной администрации.
Он сообщил, что правительство штата распорядилось создать несколько специальных лагерей для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим на случай новых обстрелов. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.
По данным NDTV, жертвами последнего обстрела со стороны Пакистана накануне стали четверо индийских военнослужащих, включая одного офицера. Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Вслед за этим подразделения индийской армии, дислоцированные в штате Джамму и Кашмир, открыли ответный огонь. О возможных потерях пакистанской стороны пока ничего не известно.
Обстановка в Кашмире относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последнее время число вооруженных инцидентов в регионе заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.