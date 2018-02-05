СМИ сообщили об угрозе артобстрела в индийском штате Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев — РИА Новости. Занятия в 84 школах индийского штата Джамму и Кашмир отменены в понедельник в связи с повышенной угрозой артиллерийских обстрелов со стороны Пакистана, передает телеканал NDTV со ссылкой на представителя местной администрации.

"В свете нарушений режима прекращения огня все 84 школы были закрыты из соображений безопасности. Мы также усилили наши команды экстренной эвакуации", — заявил собеседник телеканала.

Он сообщил, что правительство штата распорядилось создать несколько специальных лагерей для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим на случай новых обстрелов. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

По данным NDTV, жертвами последнего обстрела со стороны Пакистана накануне стали четверо индийских военнослужащих, включая одного офицера. Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Вслед за этим подразделения индийской армии, дислоцированные в штате Джамму и Кашмир, открыли ответный огонь. О возможных потерях пакистанской стороны пока ничего не известно.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы.

Обстановка в Кашмире относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последнее время число вооруженных инцидентов в регионе заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.