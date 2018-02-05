СМИ: Пейдж заявлял, что помогал России готовиться к G20 в 2013 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявлял в 2013 году, что консультировал представителей России при подготовке страны к председательству в G20, пишет издание Time со ссылкой на попавшее его в распоряжение письмо Пейджа.

"В течение прошлого полугодия мне довелось работать неофициальным советником сотрудников Кремля во время их подготовки к председательству на саммите "Большой двадцатки" в следующем месяце, где вопросы энергетики были важной составляющей повестки дня", — приводит издание отрывок из письма Пейджа 2013 года.

Пейдж к тому моменту был известен как консультант в области энергетики.

Письмо, датированное 25 августа 2013 года, было отправлено Пейджем неназванному научному издательству во время споров о правках к книге о российских отношениях с Центральной Азией, которую Пейдж отправил для публикации — пишет Time со ссылкой на редактора, который работал с экс-советником Трампа.

Редактор заявил, что мнение Пейджа в отношении России отличалось от мнения других специалистов. "Он хотел поспорить, что нам нужно позитивнее смотреть на российские экономические реформы и отношения России с Центральной Азией", — приводит издание слова редактора. Он добавил, что это "противоречило большинству взглядов специалистов по России".

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики. Именно в таком качестве, как писали СМИ, его пытались завербовать "российские шпионы". А в скандальном докладе с компроматом на Трампа, составленном бывшим сотрудником MИ-6 Кристофером Стилом, утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле 2016 года экс-советник якобы тайно встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Эту информацию Пейдж уже опровергал.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.