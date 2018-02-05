СМИ: Пейдж заявлял, что помогал России готовиться к G20 в 2013 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявлял в 2013 году, что консультировал представителей России при подготовке страны к председательству в G20, пишет издание Time со ссылкой на попавшее его в распоряжение письмо Пейджа.
"В течение прошлого полугодия мне довелось работать неофициальным советником сотрудников Кремля во время их подготовки к председательству на саммите "Большой двадцатки" в следующем месяце, где вопросы энергетики были важной составляющей повестки дня", — приводит издание отрывок из письма Пейджа 2013 года.
Пейдж к тому моменту был известен как консультант в области энергетики.
Письмо, датированное 25 августа 2013 года, было отправлено Пейджем неназванному научному издательству во время споров о правках к книге о российских отношениях с Центральной Азией, которую Пейдж отправил для публикации — пишет Time со ссылкой на редактора, который работал с экс-советником Трампа.
Редактор заявил, что мнение Пейджа в отношении России отличалось от мнения других специалистов. "Он хотел поспорить, что нам нужно позитивнее смотреть на российские экономические реформы и отношения России с Центральной Азией", — приводит издание слова редактора. Он добавил, что это "противоречило большинству взглядов специалистов по России".
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.