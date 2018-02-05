Матвиенко поздравила формального главу КНДР с юбилеем

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо с поздравлениями формальному главе КНДР Ким Ён Наму по случаю его 90-летия. Она заявила, что парламентарии России и Северной Кореи должны внести свой вклад в урегулирование ситуации на полуострове, сообщает в Facebook российское посольство в КНДР.

"Матвиенко особо подчеркнула, что парламентарии двух стран могут и должны внести свою лепту в дело скорейшего обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", — сообщается в заявлении.

Она также выразила в своем послании надежду на конструктивное взаимодействие России и КНДР, включая уровень высших законодательных органов.