Переговоры России и США по Донбассу пока не дали работоспособных решений

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассчитывает, что в переговорах РФ и США будет найдена схема, приемлемая как для Киева, так и для Луганска и Донецка, но пока работоспособных решений нет.

На минувшей неделе помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США Курт Волкер обсудили в Дубае урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал с Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, но конкретного плана выработано не было.

"Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так — я подчеркиваю — и для Луганска и Донецка", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

"Сказать, что мы близко подошли к какой-то работоспособной схеме, я лично не могу. Но исхожу из того, что контакты продолжатся и в "нормандском формате", и на двусторонней российско-американской основе", — продолжил дипломат.