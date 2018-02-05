В Эквадоре стали известны первые итоги референдума

Вид на горы у столицы Эквадора Кито. Архивное фото

Вид на горы у столицы Эквадора Кито. Архивное фото

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Первые итоги референдума в Эквадоре свидетельствуют, что жители страны выступили за отмену неограниченного переизбрания одного человека на тот же государственный пост, включая президентский.

Согласно первым данным национального избирательного совета, за внесение в конституцию поправки, ограничивающей переизбрание одним разом, высказались более 70% избирателей. При этом пока обработано лишь 0,03% бюллетеней.

Также около 80% избирателей высказались за лишение людей, приговоренных за коррупцию, права участвовать в политической жизни Эквадора.