Россия ждет, что США и Южная Корея воздержатся от учений и после Олимпиады

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США и Южная Корея воздерживались от учений близ Корейского полуострова и после завершения Олимпиады, новый виток конфронтации был бы непростителен, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В начале года между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников. Стороны договорились об участии спортсменов КНДР в ОИ-2018, которые пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

"Мы приветствовали заявление со стороны США и Республики Корея о том, что их учения на период Олимпиады откладываются. И мы хотели бы, чтобы этот период продлился", — сказал Рябков в интервью "Известиям".

По его словам, Россия открыта к двустороннему диалогу с США по этой теме, работает с представителями КНДР и находится в контакте с коллегами в Пекине.

"Мы призываем всех к сдержанности. Сейчас появилось окно возможностей, которое нельзя не использовать. Было бы непростительно, чтобы произошел новый срыв, очередной виток конфронтации. Поэтому активность наша на этом треке высокая и контакты продолжаются по всем линиям", — сказал российский дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.