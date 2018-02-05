Россия ждет, что суд в США встанет на ее сторону в вопросе дипсобственности

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва ожидает, что американский суд встанет на ее сторону в споре вокруг российский дипломатической собственности в США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Если суд примет другое решение, это будет говорить о фундаментальном отклонении США от принятых норм поведения на международной арене, добавил он.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

"Если вопреки нашим ожиданиям американский суд в итоге займет иную точку зрения и фактически встанет на сторону исполнительной власти, это добавит нам аргументов для того, чтобы фиксировать фундаментальнейшее отклонение США как субъекта международного права от общепринятых норм поведения", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

"Я не берусь оценивать шансы и не хочу сейчас предварять соответствующие юридические действия, которые неизбежно последуют. Но мы, уверяю вас, подготовились к предстоящему периоду весьма и весьма серьезно", — добавил замминистра.