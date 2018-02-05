России и США пора возобновить предметный диалог по ПРО, считает Рябков

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актуальность темы противоракетной обороны между России и США возрастает, сторонам пора начать по ней предметный разговор, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

"Особо подчеркну возрастающую актуальность тематики ПРО. Напомню, в преамбуле действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) зафиксирована неразрывная связь между СНВ и ПРО. Предметного и конкретного диалога на эту тему с американцами давно не было. Сейчас настал момент, когда его следует возобновить", — сказал российский дипломат в интервью газете "Известия".