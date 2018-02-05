Рябков предложил "очень простой рецепт" нормализации отношений России и США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков считает, что для вывода отношений с США из тупика нужно не нагнетать обстановку, а совместно работать над вопросами, по которым можно найти решение. Основными сферами для взаимодействия он назвал поддержание стратегической стабильности, региональные кризисы и экономику.

Он отметил, что Россия на протяжении года пребывания у власти нынешней администрации США неоднократно делала конкретные предложения как по разрешению острых вопросов, так и по формированию новой конструктивной повестки дня.

"Эта повестка, по нашему убеждению, включает вопросы поддержания и обеспечения стратегической стабильности. Нельзя скатываться к конфронтации. Это касается и работы по региональным кризисам, которых немало, и экономического взаимодействия, к чему мы тоже готовы", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

Бизнес целого ряда стран, включая США, очень заинтересован в преодолении нынешней проблемной полосы в отношениях, предприниматели хотят больше предсказуемости, пояснил российский дипломат.

"Нужны нормальные условия для взаимовыгодной работы. Такой настрой соответствует нашему подходу. Но для этого нужно не нагнетать обстановку, а спокойно заниматься текущими делами. И во взаимоуважительном ключе отрабатывать сюжеты, по которым есть потребность углублять диалог и находить решения", — продолжил замминистра.

"Вот очень простой "рецепт", который я могу предложить", — резюмировал Рябков.