Рябков: переработать СВПД невозможно из-за недоверия между США и Ираном

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переработать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в условиях недоверия между Вашингтоном и Тегераном невозможно, сообщил в интервью газете "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.
"Переработать СВПД… усовершенствовать его, дополнить, скорректировать в нынешней ситуации невозможно. Слишком много произошло в последнее время событий, которые усугубили недоверие между Вашингтоном и Тегераном", — сказал он.
Рябков отметил, что есть ряд не имеющих отношения к содержательной части СВПД вопросов и обстоятельств, которые вводятся США в международную повестку дня.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к пересогласованию СВПД приступать не следует, так как это станет прямым путем к подрыву соглашения. По его словам, эффект от возможного разрушения СВПД будет крайне негативным в плане устойчивости международного режима нераспространения ядерного оружия и с точки зрения восприятия договороспособности США в ряде столиц.