Рябков: переработать СВПД невозможно из-за недоверия между США и Ираном

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Переработать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в условиях недоверия между Вашингтоном и Тегераном невозможно, сообщил в интервью газете "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

"Переработать СВПД… усовершенствовать его, дополнить, скорректировать в нынешней ситуации невозможно. Слишком много произошло в последнее время событий, которые усугубили недоверие между Вашингтоном и Тегераном", — сказал он.

Рябков отметил, что есть ряд не имеющих отношения к содержательной части СВПД вопросов и обстоятельств, которые вводятся США в международную повестку дня.

"Иран обвиняют во всех грехах и критикуют за действия, которые, на наш взгляд, представляют собой отражение усилий этой страны по обеспечению собственных интересов. Вместо того чтобы вести нормальный диалог, применяются методы шантажа со стороны США. На уступки при таком ведении дел никто не пойдет. Поэтому я не очень вижу, как американская сторона собирается дальше двигаться в этом вопросе", — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к пересогласованию СВПД приступать не следует, так как это станет прямым путем к подрыву соглашения. По его словам, эффект от возможного разрушения СВПД будет крайне негативным в плане устойчивости международного режима нераспространения ядерного оружия и с точки зрения восприятия договороспособности США в ряде столиц.