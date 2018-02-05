В Эквадоре завершился референдум о неограниченном переизбрании президента

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Референдум по конституционной реформе, касающейся права избираться на высший государственный пост, завершился в воскресенье в Эквадоре, сейчас идет подсчет голосов, сообщил национальный избирательный совет.

Граждане Эквадора решали, отменять или нет возможность для одного человека избираться на тот же государственный пост, включая президентский, неограниченное число раз.

"Референдум прошел без серьезных инцидентов", – говорится в сообщении совета в Twitter. Первые данные по итогам референдума будут оглашены в 18.30 (02.30 мск). Всего в голосовании приняли участие порядка 10,5 миллиона граждан из 13 миллионов, имеющих право голоса.

Возможность переизбираться неограниченное число раз появилась после внесения в конституцию изменений в 2015 году при прежнем президенте Рафаэле Корреа. Наблюдатели считают, что нынешний лидер Эквадора Ленин Морено, политические пути которого резко разошлись с Корреа после избрания, таким образом пытается помешать возможному возвращению прежнего президента на этот пост.

Также в лист для голосования был включен вопрос, лишать или нет людей, приговоренных за коррупцию, права участвовать в политической жизни Эквадора в дальнейшем.