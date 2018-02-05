Демократы требуют от Трампа опубликовать их записку по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Демократы в конгрессе США призывают президента Дональда Трампа одобрить публикацию их записки по российскому расследованию, которая станет ответом на меморандум республиканцев, соответствующее письмо американскому лидеру направил глава демократов в сенате Чарльз Шумер.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

О публикации ранее распорядился президент США Дональд Трамп. Демократы в конгрессе выступали против такого шага, поскольку они полагают, что это может нанести ущерб проводимому расследованию в отношении вменяемого РФ вмешательства в американские выборы.

"Я решительно призываю вас как можно скорее разрешить публикацию меморандума, подготовленного (демократом) Адамом Шиффом, который был недавно распространен среди членов Палаты представителей. Я считаю, что это вопрос основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы", — заявил в письме Трампу Шумер.

По его словам, если президент откажется обнародовать данный меморандум, то это "подтвердит самые ужасные опасения американцев", что публикация записки республиканцев направлена на "подрыв расследования спецпрокурора Мюллера".

Спецкомитет по разведке Палаты представителей США, как ожидается, должен рассмотреть этот вопрос в понедельник.

Некоторые демократы выразили опасения, что Трамп может внести правки в этот текст.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".