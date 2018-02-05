Демократы требуют от Трампа опубликовать их записку по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Демократы в конгрессе США призывают президента Дональда Трампа одобрить публикацию их записки по российскому расследованию, которая станет ответом на меморандум республиканцев, соответствующее письмо американскому лидеру направил глава демократов в сенате Чарльз Шумер.
Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
О публикации ранее распорядился президент США Дональд Трамп. Демократы в конгрессе выступали против такого шага, поскольку они полагают, что это может нанести ущерб проводимому расследованию в отношении вменяемого РФ вмешательства в американские выборы.
"Я решительно призываю вас как можно скорее разрешить публикацию меморандума, подготовленного (демократом) Адамом Шиффом, который был недавно распространен среди членов Палаты представителей. Я считаю, что это вопрос основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы", — заявил в письме Трампу Шумер.
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США, как ожидается, должен рассмотреть этот вопрос в понедельник.
Некоторые демократы выразили опасения, что Трамп может внести правки в этот текст.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".