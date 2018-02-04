СМИ рассказали о льготах для российских пенсионеров в рижском транспорте

РИГА, 4 фев – РИА Новости. Льготы на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские, но и российские пенсионеры, пишет в воскресенье интернет-версия газеты Diena.

"В рижском общественном транспорте безработные граждане и неграждане могут ездить бесплатно с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры — с 55", — сообщает издание.

По правилам Рижской думы 100-процентная скидка на проезд в общественном транспорте применима ко всем декларированным в Риге безработным пенсионерам вне зависимости от их государственной принадлежности.

Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России становятся пенсионерами раньше: женщины — в 55 лет, а мужчины — в 60. Таким образом, им бесплатный проезд доступен на три или восемь лет раньше, чем латвийцам.

Ни у Rīgas satiksme (предприятие, контролирующее общественный транспорт в Риге), ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице Латвии.

В других самоуправлениях страны пенсионерам также полагаются скидки, например, в Лиепае. Однако там пенсионер может претендовать на скидку в 50%, только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.

В Латвии, население которой составляет около 2 миллионов человек, проживает порядка 40 тысяч граждан России.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

