СМИ рассказали о льготах для российских пенсионеров в рижском транспорте

РИГА, 4 фев – РИА Новости. Льготы на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские, но и российские пенсионеры, пишет в воскресенье интернет-версия газеты Diena.
По правилам Рижской думы 100-процентная скидка на проезд в общественном транспорте применима ко всем декларированным в Риге безработным пенсионерам вне зависимости от их государственной принадлежности.
Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России становятся пенсионерами раньше: женщины — в 55 лет, а мужчины — в 60. Таким образом, им бесплатный проезд доступен на три или восемь лет раньше, чем латвийцам.
В других самоуправлениях страны пенсионерам также полагаются скидки, например, в Лиепае. Однако там пенсионер может претендовать на скидку в 50%, только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.
В Латвии, население которой составляет около 2 миллионов человек, проживает порядка 40 тысяч граждан России.
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