В Сети высмеяли экс-депутата, заявившего о любви украинцев к красной икре

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали бывшего депутата Верховной рады, журналиста Виктора Уколова, рассказавшего в Facebook о том, что украинцы объедаются красной икрой и устрицами.

Уколов поделился фотографиями с киевского рынка, на которых изображены банки с икрой, рыба и устрицы.

"Машин столько, что припарковаться трудно, икры полно разных сортов, последний тренд: киевляне полюбили устрицы, которых едят прямо на базаре", — заявил экс-депутат.

Уколов отметил, что показатель средней зарплаты в украинской столице "не учитывает доходов, которые не видит ни бухгалтерия, ни статистика". Он признал, что в Киеве есть и бедные люди.

"Все местные об этом хорошо знают, но из-за границы такого не видно, и у нас средняя зарплата как в республике Чад. Собственно, эти фото — характеристика уклонения от уплаты налогов. Это даже не считается у нас чем-то ненормальным", — говорится в публикации Уколова.

Пользователи Facebook резко отреагировали на запись журналиста.

"Когда человек переедает тортов и шоколада (речь идет о компании украинского президента Roshen. – Прим. ред.), он становится неадекватным", — предположил Yartsev Tolya.

"Мерзость и цинизм Уколова известны давно", — пишет другой комментатор.

"Помните, как один из министров сказал, что украинцы много едят? Теперь модный другой тренд. Украинцы зажрались!" — говорится в записи одного из пользователей.

Летом 2017 года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на еду половину своего заработка, что намного больше, чем, например, в Германии. По его словам, это происходит не из-за разницы в уровне зарплат, а потому что граждане Украины едят слишком много.