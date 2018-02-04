Украинские националисты намерены пикетировать посольство Польши

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Националистическая партия "Свобода" заявила, что намерена в понедельник пикетировать посольство и консульства Польши на Украине из-за принятого закона о запрете пропаганды бандеровской идеологии.

Сенат Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона.

"Пятого февраля активисты "Свободы" будут пикетировать посольство и консульства Республики Польша на Украине в знак протеста против принятия польскими сеймом и сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши, который унижает украинское национальное достоинство и предусматривает уголовное преследование за бандеровскую идеологию", — говорится в заявлении партии, опубликованном в воскресенье на ее сайте.

Согласно заявлению, в понедельник националисты намерены провести акции в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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