Магнитуду землетрясения на северо-востоке Тайваня повысили до 6,4

ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китайские сейсмологи повысили магнитуду произошедшего в воскресенье вечером на Тайване землетрясения с 5,6 до 6,4, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Сейсмологический центр также сделал поправку по расположению эпицентра землетрясения: первоначально он был на суше, однако в уточненных данных сообщается, что очаг подземного толчка был под водой у самого берега острова. Глубина не изменилась.

Подземные толчки были зафиксированы в 21.56 по местному времени (16.56 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.