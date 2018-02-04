На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Тайване в воскресенье, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC).

Подземные толчки были зафиксированы в 21.56 по местному времени (16.56 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.